País
Porta a Porta considera declarações de Montenegro "anedóticas"
Em entrevista à RTP Notícias, Raquel Ferreira, do movimento Porta a Porta, afirmou que as declarações do primeiro-ministro sobre as ameaças, por parte de um manifestante, captadas em vídeo visaram "generalizar".
"Mas também consideramos anedótico que, perante a situação que vivemos no nosso país e tendo o primeiro-ministro, como sabemos e é público, 55 imóveis, esteja preocupado com uma declaração em que um manifestante apela a que se arremesse um tijolo a uma casa. Nós questionamos: qual delas", prosseguiu Raquel Ferreira.
"Hoje vamos voltar a sair à rua, sendo que é uma manifestação organizada pela CGTP e na qual vamos participar, mas temos também outras ações convocadas e que culminarão no dia 14 de novembro com manifestações por todo o país organizadas pela plataforma Casa para Viver".
"Já foi visto que a pressão que é feita nas ruas funciona e não pode ser menosprezada, como querem dar a entender. O grande exemplo disso foi o chumbo do pacote laboral", fez notar.