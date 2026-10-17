Porta a Porta considera declarações de Montenegro "anedóticas"

"Obviamente que consideramos que as declarações do primeiro-ministro são com uma intenção de generalizar a todos os manifestantes, a todos os que estiveram presentes na Praça D. João I e a todos os que se manifestam pelo direito à habitação", começou por avaliar, na manhã deste sábado, a representante do movimento.



"Mas também consideramos anedótico que, perante a situação que vivemos no nosso país e tendo o primeiro-ministro, como sabemos e é público, 55 imóveis, esteja preocupado com uma declaração em que um manifestante apela a que se arremesse um tijolo a uma casa. Nós questionamos: qual delas", prosseguiu Raquel Ferreira.



"Hoje vamos voltar a sair à rua, sendo que é uma manifestação organizada pela CGTP e na qual vamos participar, mas temos também outras ações convocadas e que culminarão no dia 14 de novembro com manifestações por todo o país organizadas pela plataforma Casa para Viver".



"Já foi visto que a pressão que é feita nas ruas funciona e não pode ser menosprezada, como querem dar a entender. O grande exemplo disso foi o chumbo do pacote laboral", fez notar.