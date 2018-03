Porto Editora vai construir edifício novo após mau tempo na Maia

Foto: Lusa

Na semana passada, por causa do mau tempo, parte do teto ruiu, mas feitas as avaliações a decisão da empresa é construir de novo.



Os responsáveis falam num rombo de milhões de euros e que põe em causa a distribuição de livros. As repercussões no edifício implicam assim uma construção nova de raíz.



Agora, a editora está sem estrutura física para impressões. No ano passado foram 15 milhões de livros produzidos naquela gráfica.