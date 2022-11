Portões fechados. Ativistas em defesa do ambiente protestam no Liceu Camões

“Os ativistas fecharam os dois portões do Liceu Camões encontrando-se estes do lado de dentro e do lado de fora da escola.”, confirmava ao início da manhã o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, citado pela agência Lusa.Decorreu entretanto uma reunião entre representantes dos alunos em protesto e a direção da escola. Manifestando-se solidário com a causa da proteção do planeta, o diretor do Liceu Camões, João Jaime Pires, expressou a expectativa de que as aulas possam ser retomadas na terça-feira., afirmou o responsável.. A iniciativa tem por objetivo reclamar o fim dos combustíveis fósseis até 2030, a que se soma a exigência da demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

Os ativistas instaram no fim de semana o ministro da Economia a visitar o movimento de ocupação no Liceu Camões e assistir a uma palestra.

Os protestos coincidem com a COP27 - Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, até à próxima sexta-feira.

Ministério vai contactar ativistas

O Ministério da Economia e do Mar adiantou entretanto que tenciona entrar em contacto com os ativistas climáticos para agendar uma reunião., indicou à Lusa fonte do Ministério.O convite público dos ativistas surgiu depois de António Costa Silva ter dito estar solidário com os movimentos climáticos:Questionado sobre o momento em que dezenas de manifestantes invadiram, no sábado, um edifício em Lisboa, durante um evento privado onde se encontrava, o ministro considerou a manifestação “absolutamente legítima”.“Os jovens estavam a manifestar-se, não houve de facto possibilidade de encetar qualquer tipo de diálogo naquelas condições, mas estarei sempre pronto para dialogar com os jovens, explicar o que estamos a fazer, ouvir as suas opiniões e incorporá-las em tudo o que estamos a sistematizar em termos das políticas públicas. Sou um homem de diálogo”, sustentou.

c/ Lusa