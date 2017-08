Portugal aciona Mecanismo Europeu de Proteção Civil

RTP 12 Ago, 2017, 22:19 / atualizado em 13 Ago, 2017, 00:14 | País

Sábado à noite Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, disse à Lusa a ministra da Administração Interna, que espera apoios de outros países já a partir de domingo para ajudar no combate aos incêndios.



A decisão, explicou à Lusa Constança Urbano de Sousa, deveu-se a "uma questão de prudência", tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias.





A ministra admitia esta tarde que a situação "não está fácil" devido aos vários focos de incêndio, alguns de grande dimensão.O Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi acionado durante o incêndio de junho, em Pedrógão Grande. Nas últimas semanas, também França e Itália acionaram o mecanismo devido aos incêndios.Este sábado até às 21h00 tinham sido registadas mais de 70 novas ocorrências de fogo num período de três horas, tendo-se registado igualmente diversos reacendimentos de incêndios dados como controlados de manhã.Este sábado foi de novo ultrapassado o número de incêndios num único dia, com 226 registos. Já ontem o número tinha batido o recorde, 220 num só dia.Coimbra acionou o Plano Distrital de Emergência depois de registar mais de 10 fogos, visíveis em torno da cidade e já depois de ter acionado o Plano Municipal de Emergência.Também as câmaras Municipais de Cantanhede e de Miranda do Corvo acionaram por sua vez os respetivos Planos Municipais de Emergência.Ferreira do Zêzere pondera fazer o mesmo e espera noite muito complicada. "O fogo está com uma dimensão dantesca", disse o autarca Jacinto Lopes.As chamas ameaçavam ao início da noite a Aldeia de Cabouco, com os bombeiros a fazerem de tudo para evitar que o fogo descesse das encostas e atingisse as casas de ambos os lados do rio Ceira.

Duas horas depois as labaredas atingiam Canas, em Miranda do Corvo, ameaçando a povoação.

Às 19h00 a Proteção Civil sublinhava já a sua preocupação com os distritos de Coimbra, de Santarém e de Aveiro e admitia a possibilidade de ter de evacuar várias localidades.

Às 00h00, de acordo com a página da Porteção Civil, registavam-se 84 ocorrências em Portugal, combatidas por 3.725 operacionais e 1.085 viaturas. Os meios aéreos só voltarão à acção na manhã de domingo.Dois feridos ligeiros no incêndio em Tomar

Na localidade de Carvalhal, União de Freguesias da Serra e Junceira, Tomar, um incêndio obrigou à retirada de 78 pessoas, havendo a registar dois feridos ligeiros.

Mantinha duas frentes ativas cerca das 22:00.

Em declarações à Lusa, a presidente da Câmara de Tomar, município do distrito de Santarém, disse, a partir do posto de comando instalado no campo de jogos em Serra, que "uma dúzia de pessoas foi retirada das suas habitações na aldeia de Serra, por precaução, e transferidas de barco pela barragem de Castelo do Bode para o lar de Alverangel".

Um outro "grupo de cinco indivíduos foi transferido para o lar da Serra", acrescentou, a par do registo de "uma casa devoluta que ardeu", na União de Freguesias da Serra e Junceira.

Segundo disse Anabela Freitas, cerca das 21:45, "não foi ainda necessária a evacuação de aldeias", além das 17 pessoas mencionadas, tendo referido que "a prioridade passa por defender, para além das vidas humanas, as casas que se encontram na linha de fogo".

"As povoações que oferecem algum cuidado são as de Venda, Carvalhal, Vale de Vime e Levegadas", referiu.

"Haverá mais pessoas que estarão a ser transferidas, nomeadamente idosos e acamados, para Instituições de Solidariedade Social da sua área de residência, mas que não sei precisar neste momento", observou a autarca, tendo feito notar que a zona, banhada pela albufeira de Castelo do Bode, "tem muitas casas de segunda habitação, pessoas que vêm passar férias, e muito dispersas e isoladas".

Às 22:00, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, combatiam o incêndio que lavra em "povoamento florestal", e com "duas frentes" ativas, 217 operacionais, apoiados por 63 viaturas. Situação "dantesca" em Ferreira do Zêzere

Em ferreira do Zêzere, onde o incêndio dado como dominado horas antes reativou durante a tarde, já foram retiradas várias pessoas das suas casas.



"O fogo está com uma dimensão dantesca, a evoluir rapidamente e com projeções muito largas", disse à agência Lusa o presidente daquele município do distrito de Santarém, Jacinto Lopes, referindo que "há casas em risco" e que, "por questões de segurança", foi necessário retirar algumas pessoas das suas casas, tendo estas sido transportadas para a Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Zêzere.



Segundo o autarca cerca das 22:30, a partir do posto de comando instalado junto à igreja de Nossa Senhora da Orada, freguesia de Beco, "a situação está muito complicada e existem muitas preocupações", tendo precisado que "15 pessoas foram transferidas por precaução da aldeia de Ral", freguesia de Beco, nomeadamente idosos e pessoas acamadas.

"Vai ser uma noite a defender pessoas e casas, temos muito trabalho pela frente", vincou, relativamente a um incêndio que o autarca afirmou ter "mão suspeita". O presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere disse ainda que "está a ser ponderada" a ativação do Plano Municipal de Emergência.



Segundo a página da Proteção Civil, às 22:50 estavam a combater este incêndio, que mantém duas frentes ativas e lavra em povoamento florestal, 262 operacionais apoiados por 78 viaturas.



C/Lusa