Portugal continua a registar um número elevado de internamentos sociais

São doentes que, tendo alta hospitalar, continuam internados porque não têm outra resposta.







No Centro Hospitalar Universitário Lisboa norte, que integra o Hospital de Santa Maria, estão 23 doentes nesta situação, menos três do que em outubro passado.

Em Coimbra, o centro hospitalar e universitário dá conta de dois doentes.Todas as unidades estão, no entanto, apreensivas face à aproximação do inverno.A época do ano em que a situação costuma ser mais crítica por causa de doenças como a gripe.Os centros hospitalares temem, também, que o agravamento das condições económicas de muitas famílias leve a mais internamentos sociais.