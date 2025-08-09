pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Cristina Sambado - RTP

O Governo prolongou a situação de alerta até à próxima quarta-feira. Estão previstas temperaturas acima da média e o risco de incêndio é máximo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Pedro Sarmento Costa - Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

Proteção Civil registou hoje 23 ocorrências de fogo com dois incêndios ainda por controlar

VER MAIS
A Proteção Civil registava esta manhã 23 ocorrências de fogo, com 995 operacionais no terreno, destacando-se os incêndios em Ribeira de Pena e Moimenta da Beira.

Em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, a expectativa é de que o incêndio esteja hoje controlado. Segundo disse à Lusa Bruno Sarmento segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio tem zonas de "difícil acesso", mas espera a entrada de quatro meios aéreos durante a manhã e conta "que fique dominado". Combatem este incêndio 251 operacionais.

Quanto a Moimenta da Beira, as informações recolhidas pela Lusa junto de fontes no terreno apontam para que se mantenha ativo, com duas frentes. A Lusa tentou contactar o Comando sub-regional do Douro, mas ainda não foi possível. Estão 322 operacionais a combater este fogo, que conta ainda com cinco meios aéreos.
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Fogo de Ribeira de Pena pode vir a ser dominado até final da manhã

O incêndio em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, pode vir a ser dado como dominado até ao final da manhã, disse hoje à agência Lusa o comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, Bruno Sarmento.

VER MAIS

O comandante indicou que este fogo na serra do Alvão não coloca casas ou aldeias em perigo, e que, "até ao final da manhã [de hoje], pode vir a ser dado como dominado".

Pouco depois da meia-noite, o incêndio mantinha uma frente ativa, e Bruno Sarmento disse que as condições meteorológicas estavam favoráveis, uma vez que as previsões indicam um aumento da humidade relativa e uma diminuição do vento, fatores que podem ajudar a controlar o incêndio e a dá-lo como dominado dentro de algumas horas.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pela 01:00 mantinham-se no local 262 operacionais, apoiados por 82 viaturas. 

O responsável disse que a frente do incêndio, que deflagrou pelas 07:20 de sexta-feira, está a ceder aos meios, lavra em zonas de mato, mas de difíceis acessos.

Por volta da 01:00, o incêndio de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, mantinha 300 operacionais e 89 meios no local, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio da Figueira Castelo Rodrigo, também no distrito de Viseu, por seu lado, à mesma hora, mobilizava 170 operacionais e 52 meios, segundo a mesma fonte.

À 01:40, havia 35 incêndios ativos em Portugal continental, que mobilizavam 1180 operacionais e 363 meios terrestres.

O Governo renovou na quinta-feira a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.

 

PUB
Momento-Chave
Temperaturas elevadas
por RTP

Bragança e Vila Real com aviso vermelho

VER MAIS
Os distritos de Bragança e Vila Real vão estar hoje sob aviso vermelho devido ao calor. Estão previstas temperaturas que podem chegar aos 39 graus.

O aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolonga-se até às 18h00 de domingo.

Viseu, Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja.
Amanhã, mantém-se o aviso vermelho para Vila Real e Bragança e o laranja estende-se a Portalegre, Évora e Beja. Os restantes distritos estão sob aviso amarelo.
PUB