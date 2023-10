Portugal pode ser multado por causa do atraso na aplicação da lei do tabaco

Uma outra decisão que ainda vai ficar na gaveta é a proibição de fumar nas esplanadas.Em declarações à Antena1, o coordenador do grupo de trabalho da lei do tabaco diz que é normal que os prazos de Bruxelas nem sempre sejam cumpridos. Luís Soares não se compromete com um novo prazo para a entrada em vigor desta lei do tabaco e revela que estão previstas várias audiências do setor, a pedido dos vários partidos.