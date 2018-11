Portugal tem cada vez menos jovens na escola

Foto de Pedro A. Pina-RTP

O relatório "Estado da Educação 2017" mostra que a maior redução foi no primeiro ciclo. Foram menos 95 mil alunos a frequentar os primeiros quatro anos de escolaridade.



O documento nota, ainda assim, algumas melhorias.



A taxa de chumbos atingiu, no ano letivo de 2016/2017, o valor mais baixo da última década mas o Conselho Nacional de Educação (CNE) deixa alguns alertas, como conta a jornalista Marta Pacheco.



Esta quarta-feira serão apresentadas as conclusões do Relatório do CNE "Estado da Educação 2017”.



O documento analisa os últimos 40 anos de ensino em Portugal.