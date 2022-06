Portugal tem sete barragens em situação crítica com cortes de água para rega

No final da Reunião da Comissão Permanente de Prevenção e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, a ministra da Agricultura fez um ponto de situação dos pontos mais críticos do país.Maria do Céu Antunes refere que o facto de 37 albufeiras assegurarem a campanha de rega para este ano acontece devido ao aproveitamento hidroagrícola que segue planos de contingência, estando o seu uso a ser feito "de forma muito criteriosa".Portugal neste momento tem 97 por cento do território em seca severa e a ministra da Agricultura lembra que a chuva dos próximos dias "não é suficiente".Por sua vez, o ministro do Ambiente anunciou novas medidas para tentar fazer frente à situação.O ministro do Ambiente e da Ação Climática anunciou que, até 30 de setembro, o Governo fará reuniões mensais de acompanhamento da situação da seca em Portugal.