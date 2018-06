Portugal vai perder 2,5 milhões de pessoas em idade de trabalhar em 2070

RTP06 Jun, 2018, 12:09 / atualizado em 06 Jun, 2018, 12:15 | País

Portugal tem cerca de dez milhões de habitantes. Em 2070, seremos menos. Mais precisamente, dois milhões menos. Uma diminuição de 23%, uma das maiores a nível europeu.







Menos população, mas também menos pessoas em idade de trabalhar. Em 2070, seremos menos 2,5 milhões de pessoas entre os 15 e os 64 anos de idade. O decréscimo é de 37%. São 6,7 milhões de pessoas com potencial para trabalhar, serão 4,2 milhões dentro de cerca de meio século.







Uma evolução que, de acordo com as contas trianuais da Comissão Europeia, perspetivam Portugal como um dos países da Europa com o mais alto índice de dependência de idosos.





A tendência é europeia. A população ativa deverá decrescer significativamente a nível europeu , de 33 milhões em 2016 para 292 milhões em 2070. O rácio de dependência dos idosos com mais de 65 anos vai aumentar 21 pontos percentuais, dos atuais 29, 6 em 2016 para 51,2% em 2070.







A Comissão Europeia assume que o esforço fiscal do envelhecimento será um desafio para os países europeus. Portugal está entre os dez países em que os custos com o envelhecimento vão aumentar até 3% do PIB.