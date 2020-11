Portugal voltou a ter acima dos 6.000 novos casos de covid-19

Nas últimas 24 horas registaram-se 6.489 novos infetados no país. Por faixas etárias, as crianças até aos 9 anos representam 6% do total de novos positivos; dos 10 aos 19 anos 11%. De realçar que nas últimas semanas o número de infeções tem aumentado nestas duas faixas etárias.