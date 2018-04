Português de origem sul-coreana analisa a cimeira das Coreias

DR

Luís Mah, professor no ISEG, investigador dedicado a questões asiáticas, é um português de origem sul-coreana.



Quanto a negociações, a Coreia do Norte tem precisamente a questão nuclear como grande trunfo. Luís Mah diz que perante estes objetivos norte-coreanos a Coreia do Sul está representada pelo melhor interlocutor.



O atual Presidente sul-coreano, Moon Jae In, é um conhecedor experiente do processo entre as duas Coreias.