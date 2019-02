Portugueses usam a Internet, mas desconfiam dela

Cada vez mais, no nosso quotidiano, usamos as ferramentas eletrónicas para completar tarefas profissionais, educativas ou mesmo lúdicas. Ver o correio eletrónico, aceder à conta bancária, comprar on-line, procurar um local para comer ou dormir, ou mesmo trocar dois dedos de conversa, são já para muitas pessoas ações automáticas. Mas estaremos conscientes dos perigos? E os sistemas são seguros?

Partilhe no Google+ Partilhe no Linkedin Partilhe no Whatsapp

Por regra, as empresas que fornecem os serviços de internet criam "balizas" de segurança para quem usa estas vias eletrónicas. Mas há quem se aproveite das fragilidades, quer dos sistemas, quer dos próprios utilizadores. E é precisamente a pensar nos perigos de quem anda "à vontade" nestes sistemas que se instituiu o Dia da internet Segura.Mais de 15% dos inquiridos admitem nunca ter atualizado as passwords. A maioria (21,11%) afirmou que a regularidade "é menor do que uma vez a cada seis meses".









Nas escolas, universidades, bem como na própria rede.

O Dia da Internet Segura ( Safer Internet Day ) é uma iniciativa anual com objetivo de envolver e juntar os diferentes atores, públicos e privados, na promoção de atividades de consciencialização em torno do uso seguro, ético e responsável das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).Nas escolas, universidades, bem como na própria rede.





Criado pela Rede Insafe na Europa, esta iniciativa reúne já mais de 140 países. Mobiliza utilizadores e instituições em torno da data e estimula o uso livre e seguro na internet. E são muitas as pessoas que utilizam a internet não tendo consciência dos problemas de segurança que podem encontrar.





Mais de 15% dos portugueses admite nunca ter alterado a sua password





Segundo um estudo realizado pelo YouGov para a Google, 15,44% dos inquiridos admitem nunca ter atualizado as passwords, sendo que a maioria (21,11%), na questão da atualização da palavra-passe, afirmou que a regularidade ”é menor do que uma vez a cada seis meses” Para atingir uma audiência de 50 mil pessoas, a rádio precisou de 38 anos, a televisão 13 anos e a Internet apenas quatro anos.







Uma atitude que Mariana Carrillo, gerente de comunicação da Google, diz ser muito vulgar, mas com graves riscos para a segurança privada dos utilizadores de internet.





O melhor é que "tenha uma senha para cada conta, uma password diferente", diz. "E para fazer isso, de forma mais fácil, pode usar gestores de password’s , que é o que o sistema [Google] cria. Uma senha forte, salva. Não é preciso digitar mais do que uma vez. Ou seja é um passo a mais sistema de segurança."





Se a questão da password é valorizada, também importante é a forma como se gere as questões ligadas às definições de segurança online. E a maioria dos utilizadores não o fazem.





De acordo com o estudo para a Google, quase três em cada dez internautas admite nunca ter revisto as seguranças pessoais no seu browser atual.









Quanto à forma com que lidam com informações pessoais, 64,03% das pessoas revelam preocupação com a proteção dos dados relativos as contas bancárias, seguido pelos dados pessoais (14,18%), desvalorizando o histórico realizado na Internet ou os e-mail’s enviados.











No que diz respeito à utilização e navegação na internet, mais de metade dos inquiridos afirmam ter sido alvo de phishing (50,26%). Os internautas dizem-se também vítimas de ataques cibernéticos como vírus e malwares , com algumas incursões nas contas pessoais de e-mail ou/e rede social.









Ataques que a gerente de comunicação da Google diz existirem na consciência dos internautas e que de alguma forma faz com que os utilizadores estejam mais atentos. E dá um exemplo: "Existe um safe browsing. As pessoas recebem uma alerta vermelho a informar 'esta ligação talvez não seja segura' ou 'este site talvez não seja seguro', como as pessoas tem essa preocupação elas ficam mais atentas a esse tipo de informações."







Mas será que os portugueses se mostram assim tão atentos quando andam na Internet? Mariana Carrillo diz que sim e refere preocupações como os dados bancários e os dados pessoais. Para a representante da Google em Portugal, a autenticação de dois fatores torna-se cada vez mais revelante.









A Internet e os mais jovens



As comemorações deste Dia da Internet Segura (SID) têm como apelo "Juntos por uma Internet melhor". Uma mensagem que visa a ação, para que todos participem na criação de uma Internet melhor e mais segura, particularmente virada para os mais jovens.





É precisamente a pensar nos mais novos, e na facilidade com que usam a internet, que o canal radiofónico Zig Zag, da rádio pública portuguesa , que toca na Internet, vai a partir desta terça-feira divulgar um projeto de 30 episódios de conteúdo áudio sobre cidadania digital.









Iolanda Ferreira, coordenadora da Rádio Zig Zag, explica que este canal de rádio vive na Internet, onde crianças procuram este tipo de conteúdos. Razão mais do que válida para informar e dar a conhecer como estar on-line de forma segura.





Zig Zaga na Net, as crianças vão passar a saber e conhecer as vantagens e as desvantagens de estar na rede. Temas que passam por saber como se cria um e-mail, mas também o que é o

De nome, as crianças vão passar a saber e conhecer as vantagens e as desvantagens de estar na rede. Temas que passam por saber como se cria um e-mail, mas também o que é o Ciberbullying . A segurança é um ponto fundamental, e como tal uma das primeiras mensagens é não falar (abertamente) com quem não se conhece.

Segurança na Internet para miúdos e graúdos

Dentro do âmbito do Dia da Internet mais Segura 2019, a série “Zig Zaga na Net”, emitida na Rádio Online ZigZag, será apresentada pelo país a partir de dia 14 de fevereiro. Um programa de rádio juvenil que pretende ser uma nova ferramenta produzida pelo Centro de Sensibilização CIS|FCT e o SeguraNet da Direção-Geral da Educação em parceria com a Rádio Online ZigZag – Antena 1/ RTP.



As comemorações são promovidas pelo CIS, coordenado pela FCT e das quais fazem parte a DGE, o IPDJ — Instituto Português do Desporto e Juventude, a APAV, a Fundação PT e a Microsoft Portugal.





O programa radiofónico vai ainda ter a particularidade de ser transmitido visualmente na Internet, através de linguagem gestual, para a comunidade com deficiência auditiva.





Joana Dias, produtora e realizadora, diz que o novo conteudo da Rádio Zig Zag - Zig Zaga na Net - vale para crianças e adultos, pois a segurança na Internet não é brincadeira.

"Aquilo que nós fizemos foi agarrar nos guiões que nos foram entregues e criar sonoramente a aventura. Pensar que tipo de vozes podiam ter as personagens, e de que forma poderíamos caracterizar o Pisca e a Inês [personagens principais do programa] para serem apelativos e para que a mensagem que eles trazem, de segurança na internet, e como devemos surfar na net. E isto vale para crianças e para adultos."





E se gosta de navegar na Internet em segurança faça pelo menos uma pergunta a si próprio: há quanto tempo não muda a sua password?

Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.

Ligar o computador, abrir o navegador na internet, ir aoe-mail, escrever ae ler os conteúdos, ou então ir diretamente às redes sociais. Familiar não é? Mas há quanto tempo usa essa, provavelmente a mesma para todas as páginas e aplicações na Internet?