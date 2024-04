Posto de Comando do MFA aberto ao público

O Posto de Comando do MFA estava instalado no então Quartel do Regimento de Engenharia N.º 1, na Pontinha, que atualmente pertence ao concelho de Odivelas.





O edifício foi escolhido porque esta era uma unidade de confiança do MFA e ficava à entrada de Lisboa, com acessos fáceis ao centro da cidade. Para além disso, era um local discreto, visto que o Posto de Comando do MFA foi montado num barracão que funcionava na altura como zona de arrumação e ao mesmo tempo como biblioteca.

Desde 2001 o Posto de Comando do MFA funciona como um núcleo museológico e tem visitas guiadas, organizadas pela Câmara Municipal de Odivelas.





Hoje em dia fica dentro do Quartel da Unidade de Intervenção da GNR. O edifício vai entrar em obras a partir de dia 26, mas a sala principal vai manter-se fiel ao original, até porque é monumento nacional desde 2015.



Nesta reportagem conhecemos o espaço com a ajuda de um técnico da autarquia.