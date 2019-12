Postos de carregamento de carros elétricos vão passar a ser pagos

João Matos Fernandes diz que carros elétricos já não são um nicho de mercado. Segundo o ministro do Ambiente, há cinco anos venderam-se perto de 400 carros elétricos, até novembro deste ano foram vendidos mais de 11.500.



Quem tiver um carro elétrico vai passar a pagar em todos os postos de carregamento espalhados por Portugal.



Em novembro de 2018, passaram a ser pagos apenas os carregamentos nos postos rápidos, localizados principalmente em autoestradas.



Os semi-rápidos e lentos ainda são gratuitos, mas por poucos meses até à concessão.



O concurso lançado é internacional. A concessão será dada por 10 anos.



Este é mais um passo para incentivar o objetivo do governo de fazer de Portugla um país neutro em emissões de carbono em 2050.



Em três anos, os apoios do Ministério do Ambiente à mobilidade elétrica foram de 17,6 milhões de euros.



Com esta concessão, o Estado passa a gestão e a manutenção dos postos de carregamentos para o setor privado e ficará apenas responsável pela regulação da mobilidade elétrica.



Haverá mais do que uma empresa vencedora do concurso. Cada comercializador de eletricidade pode cobrar a tarifa que quiser e os consumidores até podem pagar tudo junto com a fatura de energia da casa.