Postos do SEF. Novas valências para atender cidadãos britânicos

Foto: Lusa (arquivo)

O Governo quer que os trinta e seis mil cidadãos britânicos que vivem em Portugal tenham o novo Cartão de Residência até ao final do ano. Meta estabelecida pelo ministro da Administração Interna, no novo Posto de Atendimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no Porto.