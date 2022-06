PR condecora antigo presidente da Comunidade Israelita de Lisboa Joshua Ruah

De acordo com uma nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, a condecoração decorreu esta tarde, no Palácio de Belém.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores, de acordo com a página de Belém.

Joshua Ruah nasceu em 1940, em Lisboa, no auge da Segunda Guerra Mundial.

Filho do médico Moisés Ruah, cirurgião de renome no domínio da Urologia e neto do famoso fotógrafo Joshua Benoliel, ingressou em 1959 na Faculdade de Medicina e exerceu durante mais de cinquenta anos, como cirurgião e na direção e chefia de serviços hospitalares.

Presidiu à Comunidade Israelita de Lisboa durante 23 anos e, nessa qualidade, encontrou-se com personalidades como o papa João Paulo II e, por duas vezes, com Yasser Arafat.