PR defende mandato único no Tribunal de Contas e confessa influência de Rio

Marcelo Rebelo de Sousa diz que tem este entendimento duas décadas antes de ser Presidente da República. O chefe de Estado considera que a situação do Presidente do Tribunal de Contas deve seguir o que acontece nos outros tribunais superiores de um mandato único à frente da instituição. Confessa que foi influenciado pela posição de Rui Rio.