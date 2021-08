PR promulga alterações às leis da Defesa Nacional e organização das Forças Armadas

Os dois decretos abrem caminho à supremacia da posição hierárquica do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas sobre os chefes dos três ramos militares.A nota da Presidência revela ainda que os chefes militares foram ouvidos pelo Presidente da República e manifestaram compreensão pela posição de Marcelo Rebelo de Sousa.A Associação Nacional de Sargentos não esconde o desagrado. O sargento Lima Coelho lamenta a perda de tempo com alterações que não resolvem os problemas das Forças Armadas.Os problemas das Forças Armadas não estão nas cúpulas, sublinha a Associação Nacional de Sargentos perante a promulgação dos dois diplomas que alteram a lei de Defesa Nacional e a lei orgânica de bases da organização das Forças Armadas.No entender do presidente da Associação de Praças, Paulo Amaral, a lei devia ter sido revista para atrair jovens para as Forças Armadas.