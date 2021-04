PR relembra gesto de Jorge Coelho na tragédia de Entre os Rios

Jorge Coelho faleceu com 66 anos.



O Presidente da República faz o retrato de um político combativo e que intuia com precisão as reações populares, realçando a influência que teve na vida política nacional.



Marcelo confessa ter ficado chocado com uma "partida inesperada e intensa".