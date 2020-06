Praias de Torres Vedras, Peniche e Angra do Heroísmo no topo da lista Zero Poluição

Portugal tem este ano 68 praias Zero Poluição, mais 24 do que no ano passado. Nenhuma fica no interior... Segundo avaliação dos ambientalistas da Zero das praias marítimas e fluviais. São mais 11% do total das cerca de 600 zonas balneares em funcionamento.