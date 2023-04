"Práticas ilegais e abusivas". TikTok alvo de dois processos em Portugal

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

As ações foram movidas pela organização não-governamental de defesa dos consumidores na União Europeia.



A Ius Omnibus pede a condenação da rede social por práticas ilegais.

Um dos processos envolve os utilizadores menores de 13 anos.



A ONG refere que a plataforma não aplica os mecanismos necessários para impedir o registo e a utilização sem supervisão dos pais.



São também invocadas "práticas comerciais enganosas" e "políticas de privacidade opacas".



As ações foram distribuídas ontem no Tribunal Cível de Lisboa.