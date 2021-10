Já no ano passado, a Fundação tinha distinguido a activista sueca Greta Thunberg.





Agora, opta por destacar o papel desta aliança que une mais de dez mil cidades, de todo o mundo, que têm em comum a preocupação com as energias verdes e a transição para uma economia com emissões zero de combustíveis fósseis.Foi o que explicou, esta manhã, a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota.