Prémios Pfizer. Prémio atribuído a trabalhos sobre o controlo da obesidade e Alzheimer

A equipa de Henrique Veiga-Fernandes descobriu uma via de comunicação entre o sistema nervoso central e as células do tecido adiposo (a gordura acumulada no nosso corpo). Decifrou a "linguagem" usada, o que permite vir a desenvolver fármacos que estimulem esta comunicação, no sentido do controlo e da redução deste tecido adiposo, ou seja, o aumento de peso.A obesidade está associada a 13 tipos de cancro e, mais concretamente em Portugal, está ligada ao cancro colorretal, da mama e pancreático, daí a importância desta descoberta, aqui explicada pelo investigador Henrique Veiga-Fernandes.O mais antigo galardão na área da biomédica em Portugal premeia um trabalho sobre o controlo da obesidade e outro sobre a identificação das zonas do cérebro mais afetadas pela Alzheimer.Tiago Gil Oliveira, da escola de medicina da Universidade do Minho, liderou a equipa que tentou perceber quais as zonas do cérebro mais suscetíveis a doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.O objetivo é chegar ao diagnóstico mais facilmente e desenvolver novos tratamentos, explica o investigador.Os prémios Pfizer, no valor de 60 mil euros, são entregues esta quarta-feira e distinguem este ano novas descobertas relacionadas com a obesidade e o Alzheimer.