Preparativos dos Casamentos de Santo António em Lisboa

A tradição é antiga e apreciada mesmo para quem vem de muito longe. Este ano há um noiva chinesa e um noivo italiano.



Os preparativos começaram cedo. Os primeiros noivos a casar são os que optam pela cerimónia civil. Chegam aos Paços do Concelho já vestidos.



A maioria escolheu o casamento religioso. O Santo Casamenteiro morreu em Itália e um dos noivos é italiano.



O casamento religioso será na Igreja da Sé de Lisboa. A assistir estarão 13 casais de ouro que deram o nó há 50 anos.



12 de Junho: será um marco na história pessoal. É o dia mais longo do ano em Lisboa, com festa até de madrugada, depois dos noivos se juntarem às marchas.