Presidente da Câmara de Felgueiras decide encerrar equipamentos sociais

"Deveremos, também, em coerência com a medida do Governo, fechar os estabelecimentos municipais em Idães e cancelar alguns eventos", referiu o presidente da câmara, Nuno Fonseca.



O autarca referiu que a decisão foi tomada após ter convocado uma reunião do Conselho Municipal de Segurança e Proteção Civil, que se reuniu, no sábado à noite, para analisar a situação.



O encerramento dos equipamentos municipais manter-se-á por tempo indeterminando, dependendo a sua reabertura da evolução da situação, explicou.