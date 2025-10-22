Presidente da Carris renuncia ao cargo

Joana Raposo Santos - RTP
Foto: Reuters

O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, renunciou esta quarta-feira ao cargo que desempenhava na empresa. A notícia surge dois dias após a divulgação do relatório preliminar ao acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, que apontou responsabilidades à Carris.

VER MAIS
(em atualização)

Numa nota à comunicação social, a Câmara Municipal de Lisboa avançou que Carlos Moedas esteve reunido com o presidente do Conselho de Administração da Carris e que, nesse encontro, “foi apresentada a renúncia ao cargo” do presidente da empresa.

A renúncia é “extensível a todos os restantes elementos do Conselho de Administração” da Carris, adianta a mesma nota.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa compreende e aceita os motivos apresentados, considerando fundamental a nomeação de uma nova Administração, que será apresentada oportunamente, para um novo mandato”.

Carlos Moedas destaca ainda “a forma profissional e corajosa com que no momento mais duro do mandato, na sequência do trágico acidente do Elevador da Glória, o atual Conselho de Administração defendeu os interesses da empresa e, apesar de terem colocado o lugar à disposição desde a primeira hora, aceitaram manter-se em funções”, refere a nota.

Segundo a Câmara da capital lisboeta, a atual administração da Carris vai garantir a gestão, dentro dos prazos e limites legais, até à escolha de um novo presidente e Conselho de Administração da empresa.

O autarca quis ainda reforçar a “preocupação de querer restabelecer o mais depressa possível a total confiança e credibilidade de uma empresa fundamental para a cidade de Lisboa”.

A renúncia acontece depois de, na segunda-feira, terem sido conhecidas as conclusões do relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) relativamente à tragédia com o elevador da Glória.

O acidente aconteceu no dia 3 de setembro e provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre os quais portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

De acordo com o relatório, o cabo que unia as duas cabinas do elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Artigos Relacionados

Tópicos
PUB
PUB