Elevador da Glória. Governo admite vazio legal na área de supervisão de funiculares

"O relatório aponta para uma lacuna na área da supervisão, algo que o Governo já tinha detetado no pós-tragédia", sublinha o ministro das Infraestruturas em declarações aos jornalistas.





Miguel Pinto Luz indicou ainda o executivo mandatou o IMT, através do secretário de Estado da Mobilidade, para "lançar o processo legislativo que está pronto dentro de algumas semanas para redefinir o processo de supervisão".





"Não pode haver um vazio. É um vazio que foi provocado por uma diretiva europeia que foi transposta. Do nosso ponto de vista, bem transposta. Mas este vazio prolongava-se já há muito tempo", vincou o ministro.

Miguel Pinto Luz reconhece que, "infelizmente foi uma tragédia que alertou para esta situação", mas que o Governo agiu "imediatamente" e não esperou pelo relatório preliminar elaborado pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e divulgado na segunda-feira.

Elevador estava excluído “de qualquer enquadramento legal”

O relatório preliminar sobre o acidente com o Elevador da Glória indica que uma diretiva europeia transposta para a legislação portuguesa em 2002 deixou este ascensor, assim como o do Lavra, “excluídos de qualquer enquadramento legal e supervisão” por serem equiparados a carros elétricos de tipo clássico.



O Ascensor da Glória e o do Lavra foram excluídos do âmbito do Decreto-Lei n.º 313/2002, “que transpôs para a legislação nacional a Diretiva 2000/9/CE aplicável às instalações por cabo para transporte de pessoas, por ter sido considerado como enquadrar-se numa das suas exclusões, correspondentes a ‘carros elétricos de tipo clássico movidos por cabo’”.



“Por este motivo ficaram fora da alçada da supervisão do então Instituto Nacional do Transporte Ferroviário, I.P., posteriormente integrado no que é atualmente o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT)”, refere o relatório do GPIAAF, divulgado na segunda-feira.



Mais tarde, as exclusões foram alteradas num novo decreto, “mas os Ascensores da Glória e do Lavra, por estarem classificados como monumento nacional, ficaram excluídos do seu âmbito de aplicação”.



Quem determinou que estes dois ascensores de Lisboa se enquadravam nessa categoria foi, segundo o relatório, a Carris.



“A Carris, conhecedora do sistema de funcionamento dos sistemas que operava, foi de parecer que os Ascensores da Glória e do Lavra se enquadravam na categoria de ‘carros elétricos de tipo tradicional movidos por cabos’, com o que o INTF [cujas competências passaram mais tarde para o IMT] concordou”, lê-se no documento.



Segundo declarações do IMT no âmbito da investigação ao acidente, foi entendido na altura que “os ascensores da Glória e do Lavra poderiam assim ser classificados, porque o cabo neste tipo de veículo tem apenas uma função de sincronização do movimento, para além de compensar mecanicamente as marchas ascendente e descendente”.