Presidente da CMVM vai à comissão de inquérito à TAP

Luís Laginha de Sousa é a sexta personalidade a ser ouvida na comissão parlamentar de inquérito à TAP, de uma lista de cerca de seis dezenas, na sequência da saída da ex-administradora Alexandra Reis da companhia aérea, com uma indemnização de meio milhão de euros.O responsável do regulador do mercado financeiro deverá ser inquirido novamente sobre as informações enviadas pela TAP ao mercado, sobre a saída de Alexandra Reis.Em fevereiro de 2022, a empresa comunicou que tinha sido a ex-administradora a renunciar ao cargo, adiantando que esta tinha decidido "encerrar este capítulo da sua vida profissional" e abraçar "novos desafios".Depois de ter sido conhecida a indemnização de 500.000 euros, em dezembro, Alexandra Reis afirmou, numa declaração escrita enviada à Lusa, que o acordo de cessação de funções “como administradora das empresas do universo TAP” e a revogação do seu “contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela companhia, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais”.