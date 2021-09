Presidente da CP demite-se do cargo e CT não se mostra surpreendida

Foto: Nuno Patrício - RTP

O gestor dos Caminhos de Ferro Portugueses - CP – fez chegar ao ministério das infraestruturas a demissão do cargo. Nuno Freitas sai assim a 1 de outubro, três meses do fim do mandato, porque considera que já cumpriu os objetivos a que se propôs quando há dois anos o ministro Pedro Nuno Santos o convenceu a assumir o cargo.