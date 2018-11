Presidente da República condecorou os três ramos das Forças Armadas

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda que as Forças Armadas são essenciais para a manutenção da paz e da democracia.



Os militares e as forças policiais desfilaram pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, desde o Marquês de Pombal até aos Restauradores, naquele que terá sido o maior desfile dos últimos 100 anos.



Além do Presidente da República, estão presentes nas comemorações o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República. Os antigos presidentes Jorge Sampaio e Ramalho Eanes também assistem à cerimónia.