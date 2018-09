Partilhar o artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo Imprimir o artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo Enviar por email o artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo Aumentar a fonte do artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo Diminuir a fonte do artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo Ouvir o artigo Presidente da República lembra que decisão de nomear nova PGR foi dele e não do governo