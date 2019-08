Presidente da República promulga 25 diplomas

Foto: António Cotrim - Lusa

Entre eles está o diploma que alarga a gratuitidade dos manuais escolares a toda a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação.



Uma aprovação que Marcelo Rebelo de Sousa espera que seja sustentável em termos editoriais, sem quebra de qualidade" - é o que se pode ler na página da Presidência.



Na lista das promulgações faz parte também o estatuto do cuidador. Uma promulgação que Marcelo Rebelo de Sousa pretende que trace o "o início de um caminho e não o fim.



Nesta síntese da jornalista Margarida Vaz, nota também para a Lei de bases de Habitação, que foi promulgada pelo Presidente da República embora aqui existam dúvidas.



Para Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso atenção à concretização das elevadas expetativas suscitadas" e apontou a "excessiva especificação" do diploma.