Presidentes duram em média 2,5 anos e têm 40% de hipóteses de vir a ser primeiro-ministro

Cavaco Silva foi o líder que mais tempo esteve à frente do PSD, durante dez anos, seguido de Pedro Passos Coelho, que completará quase oito anos como presidente dos sociais-democratas.

No extremo oposto, encontram-se Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Menéres Pimentel, Rui Machete ou Pedro Santana Lopes, todos com lideranças de menos de um ano.

Santana Lopes, contudo, poderá, se vencer as diretas, ser o segundo líder do PSD a reincidir no cargo, um feito até agora só conseguido pela sua referência política, o fundador do partido Francisco Sá Carneiro.

Dos 17 presidentes do PSD, seis já morreram -- Sá Carneiro, Emídio Guerreiro, Sousa Franco, Menéres Pimentel, Nuno Rodrigues dos Santos e Carlos Mota Pinto -- e apenas uma mulher liderou os sociais-democratas em quase 44 anos de história: Manuela Ferreira Leite.

Sete presidentes do PSD foram primeiros-ministros -- uma percentagem superior a 41% do total dos líderes sociais-democratas -- e dois Presidentes da República, Cavaco Silva e o atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Apenas dois presidentes do PSD - pouco mais de 10% - não tiveram qualquer experiência governativa, casos de Emídio Guerreiro e Nuno Rodrigues dos Santos.

Em termos de idades, em média os presidentes do PSD tinham perto de 50 anos quando assumiram funções.

António Sousa Franco foi o presidente mais jovem do PSD -- tinha 35 anos -- e Emídio Guerreiro o mais velho: foi o único presidente do PSD nascido no século XIX (em 1899) e assumiu funções quando tinha 75 anos.

Os dois candidatos até agora apresentados às diretas, Pedro Santana Lopes e Rui Rio, têm respetivamente 61 e 60 anos. Além de Emídio Guerreiro, apenas Nuno Rodrigues dos Santos e Manuela Ferreira Leite ocuparam o cargo com idades superiores, 72 e 67 anos, respetivamente.

Dos 11 presidentes vivos do PSD, um é candidato a líder -- Pedro Santana Lopes -- e outros três já tomaram posição na disputa.

Rui Machete apoiará Santana Lopes, presidindo até à sua Comissão de Honra, e Francisco Pinto Balsemão e Manuela Ferreira Leite declararam apoio a Rui Rio.