Preto no Branco. Episódio 50

O que mais interessou aos milhares de pessoas que assistiram no local, e depois na televisão, foi mesmo a demonstração dos F-84 e JV52, e dos 24 paraquedistas que saltaram dos aviões com perícia.





Mas, a tónica da notícia da RTP incidia em "Membros do Governo, altas patentes do exército, deputados, autoridades civis e militares também estiveram presentes. Na tribuna de honra iam tomando lugar as entidades de maior categoria: ministro das Corporações e Previdência Social; Subsecretários da Aeronáutica, da Agricultura, das Obras Públicas, da Educação Nacional e do Comércio e Indústria; Chefe do Estado-Maior das Forças Aéreas; Generais-comandantes da I, II e II regiões militares; Governador Civil do Porto; Prelado da Diocese; Presidentes das Câmaras Municipais do Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos; Chefe do Departamento Marítimo; Membros das Comissões Distrital e Conselhia da União Nacional, etc".

