Primavera começa hoje com temperaturas máximas até aos 24 graus

O equinócio de primavera começa às 21:24 horas (hora de Lisboa).

As previsões do IPMA para este primeiro dia de primavera são, para Portugal continental, de céu geralmente pouco nublado, tornando-se muito nublado no Minho e Douro Litoral no fim do dia.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante leste, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde, e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial do litoral oeste.

As previsões apontam ainda para uma pequena subida da temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Faro) e as máximas entre os 17 (em Viana do Castelo) e os 24 (em Évora e Beja).

Para o arquipélago da Madeira está previsto céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade durante a tarde, e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas e até final da manhã.

Está ainda previsto vento fraco a moderado de nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, em especial a partir da tarde.

Nos Açores, para os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (S. Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira) o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas, chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde, condições favoráveis à formação de neblinas e vento oeste bonançoso a moderado.

No grupo oriental (S. Miguel e Santa Maria) a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento oeste bonançoso a moderado, rodando para sudoeste para o fim do dia.

No dia 21 de junho, a primavera dá lugar ao verão.