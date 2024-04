Os transmissores de Monsanto ainda escapavam ao controlo do MFA. Foi no Centro de Produção do Norte que a RTP falou aos portugueses.



E para garantir que as comunicações funcionavam, os estúdios foram controlados pelo grupo de Comandos de Lamego.



Antes disso, já o Chefe do Estado-Maior da Região Militar do Norte tinha sido detido, também no Porto.