Primeiro caso de infetado com Covid-19 a ser dado como curado

Os resultados dos testes realizados ontem e hoje permitiram a alta hospitalar. O homem de Felgueiras foi uma das primeiras pessoas no país com diagnóstico confirmado de Covid-19. Estava em isolamento no hospital de São João.



O hospital de campanha do São João já está operacional. A partir de agora é ali feita a triagem de todos os casos suspeitos de coronavírus. No acesso, restrito, não há qualquer contacto com outros serviços ou utentes desta unidade de saúde.



As pessoas com a confirmação de Covid-19 serão logo admitidas no hospital. Aqui a capacidade laboratorial foi reforçada para resultados mais rápidos.



Em Portugal há 300 camas de cuidados intensivos e 300 quartos de pressão negativa para o isolamento de doentes com covid-19.