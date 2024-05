Primeiro de Maio. CGTP acusa novo Governo de não querer ajudar os trabalhadores

Começando a intervenção na capital com os direitos reprimidos dos palestinianos, Tiago Oliveira pediu um Estado da Palestina reconhecido pela comunidade internacional e o fim da guerra, que já tirou a vida a mais 30 mil palestinianos no Médio Oriente. “Paz sim, guerra não!”, exclamou o líder da CGTP.Passando para os trabalhadores portugueses, Tiago Oliveira disse que o objetivo da CGTP é aumentar salários, acabar com a exploração laboral e aumentar pensões. Com um novo governo em funções, os trabalhadores vão continuar a sentir várias dificuldades.“Não nos enganemos. O futuro não se avizinha fácil para os trabalhadores, para os jovens, para os reformados”.Tiago Oliveira lembrou o “brutal” aumento do custo de vida, ao que os lucros das grandes empresas subiram. O líder da CGTP acusou o antigo executivo PS de ter perpetuado a política contra os trabalhadores e afirmou que o novo governo vai continuar a não respeitar os direitos dos trabalhadores.“A quem governa o país apenas interessam os interesses dos patrões. Conhecemos bem o governo PSD/ CDS. Conhecemos o seu passado e os seus objetivos para o futuro. Conhecemos em o programa de governo e o que ele comporta. Comporta mais exploração, mais precariedade e menos salário”.O líder da CGTP acusou que o aumento do salário médio que o novo governo prometeu não interessa aos trabalhadores mas sim a outros.“Sobre o emprego com direitos, o que sê é a perpetuação do modelo de precariedade, de baixos salários que conduz os trabalhadores para uma vida de incerteza e de insegurança”.

Tiago Oliveira lembrou também que Portugal é o segundo país da União Europeia com maior número de vínculos precários e acusa o governo atual de não querer resolver a “chaga social”.







UGT diz que país não pode começar do "zero"

Em declarações à RTP, Mário Mourão avisou que os compromissos da UGT não podem ser desfeitos devido a um novo executivo. O líder da UGT diz que a obrigação da central sindical é para com o governo do país e não com uma cor partidária.





"É o governo de Portugal que está sentado à mesa da Concertação Social. Não podemos aceitar que a cada novo governo se vá partir do zero".





Mário Mourão pediu vontade para "mudar" e fazer novas propostas para o futuro.