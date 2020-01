Principal suspeito do furto das armas de Tancos vai ser libertado na próxima terça-feira

João Paulino esteve hoje no tribunal de Monsanto, mas recusou responder às perguntas do juiz Carlos Alexandre. A Defesa justifica o silêncio com o facto de não ter tido acesso ao que diz serem as "ações encobertas" montadas pela Polícia Judiciária, durante a recuperação das armas.