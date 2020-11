"Prioridade VIH SIDA" na internet quer dar a conhecer mais sobre a doença

Ricardo Fernandes, diretor executivo do GAT - Grupo de Ativistas em Tratamento, conta que vão estar disponíveisvários conteúdos como números, metas e testemunhos.Tudo para mostrar, por exemplo, que a doença, apesar de controlada do ponto de vista clínico, ainda tem um enorme impacto na vida das pessoas.Em tempo de pandemia, o diretor executivo do GAT mostra-se preocupado não tanto ao nível do acompanhamento dos doentes, mas na deteção de novos casos e na prevenção.Outro motivo de preocupação é o acesso aos auto-testes, que são demasiado caros, diz Ricardo Fernandes,O diretor executivo do GAT defende que a DGS e o Ministério da Saúde deviam fornecer estes testes de forma gratuita às associações que estão no terreno.