Processo de adesão da Ucrânia à UE é o tema central do encontro em Kiev

Em mensagem escrita na rede social Twitter, pouco antes do início da cimeira em Kiev, entre Zelensky e Von der Leyen.Charles michel sublinha que nada vai diminuir a determinação europeia.Um início de uma cimeira que não escapou as sirenes antiaéreas, que soaram esta manhã em todo o país, quando o presidente da Ucrânia cumprimentava a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu. Como nos conta a enviada especial da RTP, Cândida Pinto.No entender da professora e diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona, Liliana Reis, não deverá trazer avanços significativos.Liliana Reis sublinha que há outros países à espera de adesão há muito mais tempo.De qualquer forma o executivo europeu não parte para o encontro com muito otimismo.