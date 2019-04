Processo Homeland. Duarte Lima entrega-se para cumprir pena

RTP26 Abr, 2019, 12:17 / atualizado em 26 Abr, 2019, 13:58 | País

A comarca de Lisboa havia confirmado, ao final da manhã, que a juíza despachara o processo “no sentido de serem emitidos os mandados”, tendo em vista o cumprimento do tempo restante da pena atribuída a Duarte Lima.

Duarte Lima, com 64 anos, já cumpriu parte da pena: dois anos e meio, entre prisão preventiva e prisão domiciliária.



O antigo deputado já foi transferido para o Estabelecimento Prisional da Carregueira, onde de resto era aguardado.



Em Caxias, Duarte Lima foi levado para uma cela isolada, ao invés do espaço normalmente reservado a reclusos ali admitidos.



Mariana Flor - RTP

Domingos Duarte Lima foi condenado em primeira instância, em novembro de 2014, a dez anos de prisão por burla qualificada e branqueamento de capitais no denominado processo Homeland, que investigou a aquisição de terrenos em Oeiras para construir novas instalações do Instituto Português de Oncologia, mediante empréstimo do Banco Português de Negócios.O antigo dirigente partidário foi considerado culpado de burlar em 50 milhões de euros os proprietários dos terrenos para os quais estava projetada a nova sede do IPO.Adiante, Duarte Lima apresentou recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, instância que em abril de 2016 reduziu a pena para seis anos de prisão. Seguiram-se outros recursos, ou reclamações, quer para o Supremo Tribunal de Justiça, quer para o Tribunal Constitucional. Todavia, a condenação acabaria por transitar em julgado já em 2019.No Brasil, Duarte Lima está acusado pelo homicídio, a 7 de dezembro de 2009, de Rosalina Ribeiro, companheira do milionário português Lúcio Tomé Feteira, já falecido.