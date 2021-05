Processos e sanções. Há escolas que inflacionam as notas internas dos seus alunos

Desde o ano letivo 2019/2020, os inspetores instauraram 66 processos disciplinares.

De acordo com o Ministério da Educação, em resposta à Lusa,, no secundário, o que os coloca em situação mais vantajosa nas classificações que são depois contabilizadas para acesso ao ensino superior.No sentido de destapar eventuais irregularidades nas escolas, os inspetores de educação instauraram, desde o ano letivo de 2019/20, 66 processos disciplinares. A tutela fala ainda de recorrência deste tipo de problemas em determinadas escolas, onde os processos levaram aNas irregularidades assinaladas pelos inspetores constam a. Os responsáveis apontados na inspeção da IGEC são diretores escolares, diretores pedagógicos de colégios e docentes que sofreram sanções “entre a repreensão escrita, a multa e a suspensão de funções”, de acordo com o ministério.

Colégios privados prevaricadores assíduos

O processo de análise de eventual inflacionamento de notas consiste na comparação de notas internas dos alunos (a avaliação dentro da escola) com as classificações atribuídas por todas as outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais.

Nove escolas marcam presença em todas as listas que desde 2009, maioria são colégios.

O Ministério da Educação vem divulgando esse indicador desde 2015, mas este ano não foi apresentado qualquer dado, uma impossibilidade que se deve ao facto de, em 2020, os exames se destinarem unicamente a efeitos de acesso ao ensino superior e nas disciplinas escolhidas por cada aluno, uma regra implementada devido às contingências trazidas pelo contexto de pandemia que condicionou grande parte do ano escolar e a própria frequência de aulas nos estabelecimentos de ensino, por largos períodos substituída por ensino à distância, designadamente aulasÉ, no entanto, possível, através da comparação de classificações ao longo de cinco anos, identificar estabelecimentos que inflacionam as notas.De acordo com a Lusa, nove escolas marcam presença em todas as listas que desde 2009 assinalam esta irregularidade: Escola Secundária de Fafe, Colégio D. Diogo de Sousa e Externato Carvalho Araújo (Braga), Externato Camões e Colégio Paulo VI (ambos em Gondomar), colégios D. Duarte, Luso-Francês e Ribadouro (os três na cidade do Porto) e o Colégio da Trofa.

Ministério procura “avaliação rigorosa”

Ainda à Lusa, questionado sobre esta ação inspetiva, o Ministério da Educação considerou que, “nos últimos anos, verificou-se uma melhoria significativa do indicador do alinhamento das notas internas, designadamente em algumas das escolas referidas”.. Além dos processos disciplinares e sanções, sublinha o ministério, “a ação da IGEC continua em curso, junto das escolas, por forma a que a avaliação dos alunos seja cada vez mais rigorosa e transparente”.Também nesse sentido, face ao fecho temporário de estabelecimentos com implementação de ensino à distância obrigados pelo contexto de pandemia, a IGEC deu início no ano letivo passado a uma atividade de acompanhamento do trabalho das escolas do secundário com foco na avaliação pedagógica.Uma “ação preventiva e dissuasória” antes do período das avaliações finais e épocas de exames, permitindo acompanhar o trabalho, dadas as circunstâncias decorrentes da interrupção e posterior regresso às aulas presenciais.

A IGEC apontou aqui falhas nomeadamente ao nível das “classificações atribuídas em disciplinas como Educação Física e algumas disciplinas optativas de 12.º ano”.











c/ Lusa