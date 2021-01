Procurador europeu. Miguel Romão diz não ter recebido indicação para alterar currículos

O responsável acrescenta que recebeu apenas instruções administrativas normais na articulação dos serviços.



Esta tese clarifica o que o próprio escreveu ontem num comunicado que esteve por breves instantes online e no qual dizia que a informação enviada para Bruxelas era do total conhecimento do gabinete da ministra da Justiça.