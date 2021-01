Procurador. Fundamentação do Conselho da UE considerou "lapsos" do Governo

Um documento do Conselho da União Europeia mostra que a decisão de nomear José Guerra para procurador europeu foi fundamentada nas informações erradas dadas pelo Governo português. A RTP teve acesso ao documento do Conselho que demonstra a importância da carta do Governo na decisão de permitir que José Guerra ultrapassasse a vencedora do concurso internacional.