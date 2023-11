António Costa não confirma que tenha pedido ao presidente para chamar a Procuradora-Geral da República a Belém. O primeiro-ministro justifica o silêncio com o dever de reserva. Na Alemanha, onde se encontra a assinalar os 50 anos do PS, António Costa diz que não revela nem conversas com Marcelo Rebelo de Sousa nem assuntos abordados em reuniões do Conselho de Estado.