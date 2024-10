Morreu Marco Paulo

(em atualização)



O cantor perdeu a luta contra dois cancros, um no pulmão e outro no fígado. Marco Paulo morreu esta quinta-feira.





Foram mais de 50 anos a cantar. A longa carreira musical foi marcada por sucessos e prémios.





Entre os grandes êxitos destaca-se “Eu tenho dois amores”, editado em 1980, que vendeu mais de 195 mil discos.







Com o nome verdadeiro, João Simão da Silva, nasceu a 21 de janeiro de 1945 em Mourão, no Alentejo













A legião de fãns de mais de cinco milhões de pessoas, os mais de 70 discos lançados, um Globo de Ouro e mais 140 prémios, valeram-lhe o título de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique atribuído por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa.





Em nota na página oficial da Presidência pode ler-se uma nota de condolências.





"O Presidente da República recebeu com pesar a notícia do falecimento do cantor Marco Paulo, que esteve presente na vida musical portuguesa longas décadas, e apresenta os seus sentimentos à família, amigos e admiradores".