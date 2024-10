Marco Paulo relembrado pela "voz excecional" e sucesso junto do público

(em atualização)



"O Marco Paulo tinha uma voz excecional", começou por dizer em reação à notícia. "A voz do Marco Paulo é uma voz excecional em qualquer lado. E depois juntava a isso uma vontade enorme de chegar ao público".

Vontade que, segundo o antigo editor do artista, talvez se explique pelas "origens humildes" ou pelas "dificuldades em se afirmar"., reforçou David Ferreira.As canções de Marco Paulo "não chegavam ao público", porque "em Portugal há uma tendência, nas rádios e televisões, para esconder coisas".

"Assim que as pessoas ouviram Marco Paulo, ele fez um enorme sucesso", acrescentou. "Ele conseguiu chegar ao público e as pessoas viram que tinha um vozeirão".

"São quase 60 anos com muitas gravações", acrescentou. "Deixa muitas gerações até de outras áreas musicais impactadas".

Nas fases iniciais do percurso artístico, segundo João Callixto,Na opinião do investigador, "poucos artistas conheceriam o país tão bem como ele na sua extensão"."O grande sucesso chega no final da década de 70, com as canções que Mário Martins e a editora Valentim de Carvalho trazem do estrangeiro (...) e que transformam em êxito em Portugal, através desta voz tão especial como a de Marco Paulo".Marco Paulo "deixa um lugar muito, muito especial na música ligeira em Portugal".