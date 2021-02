Procuradoria europeia. Ana Carla Almeida requer anulação da nomeação de José Guerra

No final de dezembro, a ministra da Justiça foi forçada a admitir que o Governo enviou uma carta com erros para o Conselho da União Europeia para justificar as razões pelas quais não aceitava a nomeação da procuradora escolhida pelo juri internacional e, em alternativa, indicava o procurador José Guerra.



O caso levou PSD, CDS e Chega a pedirem a demissão de Francisca Van Dunem. E o Presidente da República a dizer que estas circunstâncias revelavam uma negligência grave. Francisca Van Dunem chegou a admitir no Parlamento que ponderou demitir-se, mas António Costa não permitiu.





Este caso acabou por provocar uma demissão: a do diretor-geral da Política da Justiça, que assumiu a responsabilidade pelos erros escritos pelos seus serviços, deixando claro que foram escritos seguindo indicações da ministra da Justiça.



A Procuradoria Geral da República já abriu um inquérito-crime ao caso. Mas até ao momento Francisca Van Dunem não libertou os documentos do concurso que permitirão clarificar tudo o que se passou, isto apesar dos pedidos incessantes feitos dentro e fora do país.



Os eurodeputados do Partido Popular Europeu, do Renew Europe (liberais) e de Os Verdes exigem o envio dessa documentação e a eurodeputada Sophia Veld até propôs o recurso aos tribunais para aceder à mesma.